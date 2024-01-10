Gökhan Ercan’dan Gazeteciler günü mesajı

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Ercan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi,

“10 Ocak Gazeteciler Günü, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde basın mensuplarının önemli bir rol oynadığı, toplumun bilinçlenmesine ve bilgilenmesine katkı sağlayan gazetecilerin anıldığı bir gün olarak kabul edilmektedir.

DEMOKRASİNİN GÜÇLENMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAR

Gazetecilik, demokrasinin güçlenmesinde ve toplumun bilinçlenmesinde kritik bir rol oynar. Bilgiye erişim ve doğru haber alma hakkı, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Bu noktada, görevini özveriyle yerine getiren, gerçekleri araştıran ve halka doğru ve tarafsız bir şekilde ulaştıran basın mensuplarının değeri bir kez daha ortaya çıkar.

GAZETECİLİK MESLEĞİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIR

Ancak, gazetecilik mesleği her geçen gün yeni zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Basın özgürlüğünün ve bağımsız gazeteciliğin savunulması, demokrasinin güçlenmesi için elzemdir. Bu vesileyle, basın mensuplarının özgürce görev yapabilmesi, sansür ve baskılardan uzak bir ortamda haber yapabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu hatırlamak önemlidir.

TOPLUMUN VİCDANINI TEMSİL EDER

Gazeteciler, toplumun vicdanını temsil ederler. Onlar, bilgiye açık kapıdır ve toplumu aydınlatma misyonunu üstlenirler. Bu vesileyle, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlarken, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine verdiğimiz değeri bir kez daha vurguluyor, tüm basın mensuplarına başarılar diliyor ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”