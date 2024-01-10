Gökhan Ercan’dan Gazeteciler günü mesajı

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Ercan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi,
“10 Ocak Gazeteciler Günü, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde basın mensuplarının önemli bir rol oynadığı, toplumun bilinçlenmesine ve bilgilenmesine katkı sağlayan gazetecilerin anıldığı bir gün olarak kabul edilmektedir.
DEMOKRASİNİN GÜÇLENMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAR
Gazetecilik, demokrasinin güçlenmesinde ve toplumun bilinçlenmesinde kritik bir rol oynar. Bilgiye erişim ve doğru haber alma hakkı, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Bu noktada, görevini özveriyle yerine getiren, gerçekleri araştıran ve halka doğru ve tarafsız bir şekilde ulaştıran basın mensuplarının değeri bir kez daha ortaya çıkar.
GAZETECİLİK MESLEĞİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIR
Ancak, gazetecilik mesleği her geçen gün yeni zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Basın özgürlüğünün ve bağımsız gazeteciliğin savunulması, demokrasinin güçlenmesi için elzemdir. Bu vesileyle, basın mensuplarının özgürce görev yapabilmesi, sansür ve baskılardan uzak bir ortamda haber yapabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu hatırlamak önemlidir.
TOPLUMUN VİCDANINI TEMSİL EDER
Gazeteciler, toplumun vicdanını temsil ederler. Onlar, bilgiye açık kapıdır ve toplumu aydınlatma misyonunu üstlenirler. Bu vesileyle, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlarken, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine verdiğimiz değeri bir kez daha vurguluyor, tüm basın mensuplarına başarılar diliyor ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.