Murat Batmaz, emekli oluyor

Kandıra’nın tanınan ve sevilen simalarından, AKP Kandıra Belediye Başkan Aday Adayı Murat Batmaz, SEKA Kağıt Fabrikasının kapanmasının ardından 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geçiş yapmıştı. 19 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan Murat Batmaz, Kandıra Terminal Amiri olarak görev yapıyordu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI

Kandıra’nın siyasi ve sosyal hayatının etkin isimlerinden biri olan Murat Batmaz, 2014 yılında AKP'den Kandıra Belediye Meclis üyesi seçilmiş, bir süre de Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne dek aktif bir şekilde siyaset hayatını da sürdüren Murat Batmaz, 2019 yılındaki yerel seçimlerin ardından 2024 seçimlerinde de Kandıra Belediye Başkan Aday Adaylık başvurusunu yapmıştı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine emeklilik dilekçesini teslim etti. Murat Batmaz, önümüzdeki hafta emekli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden ayrılacak. Batmaz, emekliliğini şu sözlerle duyurdu:

"1989 yılında Kapısından girdiğim çalışma hayatıma başladığım SEKA dan sonra 2005 yılında tüm Sekalılar ile birlikte geçiş yaptığımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki çalışma hayatımı 12/01/2024 Cuma günü emekli olarak sonlandırıyorum rabbim bundan sonraki yaşantımızda bizlere hayırlı ömür nasip etsin inşallah"