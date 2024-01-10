Azerbaycanlı yıldızlara talibiz!

RAMİL ŞEYDAYEV
Kocaelispor, ara transfer dönemini nokta transferler ile bitirip yoluna devam etmek istiyor. Temsilcimiz rotasını bu kez Ertuğrul Sağlam’ın da yakından tanıdığı kardeş ülke Azerbaycan’a çevirdi. Yeşil - Siyahlılar burada 2 oyuncuya talip oldu. Bu oyunculardan ilki Ramil Şeydayev. 27 yaşındaki Ramil Şeydayev Azerbaycan Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Azerbaycan’ın Karabağ takımıyla formunun zirvesine çıkan oyuncu, 59 maçta 24 gol attı. Sağ kanat mevkiinde görev alan futbolcu, ülkemizde Trabzonspor’da da forma giydi.
EMİN MAHMUDOV
Kocaelispor’un, kardeş ülke Azerbaycan’dan talip olduğu ve Ertuğrul Sağlam’ın kadrosa görmek istediği bir diğer oyuncu ise Emin Mahmudov. 176 cm boyundaki oyuncu, merkez orta sahada görev alıyor. Mahmudov da, Şeydayev gibi Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyiyor. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile her konuda anlaşan temsilcimiz transferi duyurmaya hazırlanıyor. Son olarak Neftçi Bakü forması giyen Mahmudov, Kocaelispor’un orta sahada aradığı kan olabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kürşat - Doğru dürüst bir futbolcu almıyorsunuz. Aynı hatalar nerede takavitler varsa topluyorsunuz. Ondan sonra elinizde patlıyor. Devam edin bu akılla süper lig zor. İkinci yarı çok çetin geçecek ona göre yönetim.
Kerem 41 - Azerbaycan'da Yildiz oyuncular mi var? Avartmayi cok seviyoruz disaridan kim gelirse isminin onune unvan olarak YILDIZ oyuncu ibaresini hemen yapistiriyoruz2 mac sonrada yildizi sokmeyelim. Gazetecilik yapiniz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.