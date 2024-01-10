SEKAPARK A.Ş.’den yeni yılda yeni ürünler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden SEKAPARK A.Ş., 2024 yılında da yeni ürünleri Kocaelililerin ve tüm Türkiye’nin hizmetine sunacak. Kozmetik, tıbbi ve aromatik çaylar, distilasyon uçucu ve soğuk sıkım yağlar, şekerleme grubu ve kolonya grubunun yanında yeni yılda takviye edici gıdalar, duş jeli grubu, kokulu mum grubu, şampuan, oda kokuları ilgilisine sunulacak. Ormanya markası ve “Doğadan Gelen Sağlık” sloganıyla hazırlanan ürünler biberiye, tıbbi nane, defne, lavanta ve melisa özlerinden oluşacak. Kısa sürede satışa hazırlanacak olan ürünlerin ilgiyle karşılanması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Gebze TÜBİTAK yerleşkesinde yer alan Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’nde yüksek teknolojiyle CO2 kullanarak, sağlıklı ve yüksek kaliteli ekstrakt üretimi ve bitkilerde ekstraksiyon işlemi yapan SEKAPARK A.Ş., Başiskele’de 42 dönüm alanda Türkiye’nin en büyük Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretme ve İşleme Tesisi olan distilasyon tesisinde damıtma işlemi, meyve ve üzümsü meyvelerin kurutulmasıyla soğuk sıkım işlemi gerçekleştiriyor.

KOCAELİLİ ÇİFTÇİ DESTEKLENİYOR

TABİP Projesi kapsamında Kocaeli’deki çiftçilere satın alma garantisi sunulan, ve yetiştiriciliğini yaptıkları tıbbi ve aromatik bitkileri;

• Katma değerinin diğer tarım ürünlerine kıyasla yüksek oluşu,

• Uluslararası alanda ilaç, kozmetik, gıda sektörlerinde büyük bir pazar payına sahip olması,

• Sağlıklı yaşam alanları konusunda insanımızın talebinin gün geçtikçe artması,

• Tarımdaki verim ve kalite kriterlerini ön planda tutarak nitelikli ürün üretme prensibi gözetilerek tüketici ile buluşturuluyor.