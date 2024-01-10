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Derince, şehitlerimizi andı

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nin Şehit Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın anısına düzenlediği program Başkan Aygün’ün katılımı ile gerçekleşti

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 12 askerimizden biri olan Şehit Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın ailesine destek amaçlı olarak Derince’de bir program düzenlendi. Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen program Derince Belediye Başkanı Sayın Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Programla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Aygün “Milletimizin kahramanları olan aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin başımızın üstünde yeri var. Onların her daim yanındayız” dedi.
# eğitim

10 Oca 2024 - 10:36 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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