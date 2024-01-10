Büyükşehir duyurdu! Kar görmek isteyen Kocaelililer bu araçlara binebilir!

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Kar görmek isteyen hemşehrilerimiz,

#Ulaşımpark araçlarımızla yüksek noktalara ulaşabilir.

KM18 # Kartepe Sultaniye

KM26 # Başiskele Serindere

KM27 #Yuvacık Servetiye

KM57 #Gölcük Erikli tepe

Detaylar EKOMOBİL uygulamamızda..."