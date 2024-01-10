10 Oca 2024 - 10:43- Gündem G:

Büyükşehir duyurdu! Kar görmek isteyen Kocaelililer bu araçlara binebilir!

Dün itibariyle Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar yağışının etkili olduğu bölgelerde görev yapan belediye araçlarını duyurdu.

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10 Oca 2024 - 10:43 - Gündem

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