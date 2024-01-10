‘VASFİYE TEYZE’LİK OLDUK: NE ÇEKTİN BE KÖRFEZ? MECBUUUUUUUUUUUR!

Trendyol 1. Lig’de devre arası transfer süreci devam ederken, ecnebi kontenjanı kapalı olan Kocaelispor da mecburi hamlelerini yapmaya devam ediyor…

RAMİL ŞEYDAYEV

Kocaelispor, ara transfer dönemini nokta transferler ile bitirip yoluna devam etmek istiyor. Temsilcimiz rotasını bu kez Ertuğrul Sağlam’ın da yakından tanıdığı kardeş ülke Azerbaycan’a çevirdi. Yeşil - Siyahlılar burada 2 oyuncuya talip oldu. Bu oyunculardan ilki Ramil Şeydayev. 27 yaşındaki Ramil Şeydayev Azerbaycan Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Azerbaycan’ın Karabağ takımıyla formunun zirvesine çıkan oyuncu, 59 maçta 24 gol attı. Sağ kanat mevkiinde görev alan futbolcu, ülkemizde Trabzonspor’da da forma giydi.

EMİN MAHMUDOV

Kocaelispor’un, kardeş ülke Azerbaycan’dan talip olduğu ve Ertuğrul Sağlam’ın kadrosa görmek istediği bir diğer oyuncu ise Emin Mahmudov. 176 cm boyundaki oyuncu, merkez orta sahada görev alıyor. Mahmudov da, Şeydayev gibi Azerbaycan Milli Takımı’nda forma giyiyor. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile her konuda anlaşan temsilcimiz transferi duyurmaya hazırlanıyor. Son olarak Neftçi Bakü forması giyen Mahmudov, Kocaelispor’un orta sahada aradığı kan olabilir.