Ford Otosan işçileri taleplerini tek tek sıraladı! Kırmızı çizgileri çok net

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında başlayan fakat bir türlü sonuçlanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri metal sektöründeki işçileri ve fabrikaları huzursuz etmeye devam ediyor. Ford İşçileri dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdikleri toplantının ardından taleplerini anlattılar.

SEFALET ÜCRETLERİNE MAHKUM EDİLDİK

Ford Otosan işçileri sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Bizler metal işçileriyiz. Otomobilleri, çeliği, dayanıklı ev aletlerini ve inşaat demirlerini daha yüzlerce şeyi biz üretiyoruz. Öyle çok çalışıyoruz ki gün geliyor çocuklarımızın yüzünü görmüyoruz. Buna karşılık ortalama net ücretimiz 14 bin lira! Sadece Ford Türkiye işçileri değil tüm metal işçileri ve ailelerimiz bu sefalet ücretlerine mahkûm edildik. 2010 yılında metal işkolunda ortalama ücret asgari ücretin yüzde 91 fazlasıydı. 2020 yılında bu oran yüzde 20 fazlasına geriledi. 2023 yılında ise sadece yüzde 8 fazlaydı. Bugün ise ortalama ücret asgari ücretin 3 bin lira altında emeğimiz görmezden gelindi.

KABUL ETMİYORUZ

MESS ile masaya oturan sendikamız Türk Metal bu taslakla masaya oturmayın dememize rağmen taleplerimizi duymazdan geldi. Taslaktaki yüzde 80 oran eridi bitti. Maaşlarımız bırakın asgari ücret açlık sınırının bile altına düştü. Şimdi MESS bize yüzde 60 gibi komik bir rakamla geliyor. Bize isterseniz açlıktan ölün biz kârımıza bakarız diyorlar! Kabul etmiyoruz.

BUNUN ADI SEFALET DEĞİLSE NEDİR?

Ülkenin en büyük firmaları her gün kar oranı açıklıyor. Vergi indirimleri yağmur gibi üzerlerine yağıyor. Biz işçileri ise kiramızı borç alıp ödüyoruz. Kredi kartlarına eksi hesaplara yükleniyoruz. Bunun adı sefalet değilse nedir?”

İşte bizim kırmızı çizgilerimiz:

İlk altı ay için en düşük maaş en az 30 bin lira olmalı!

Diğer altı aylık dilimler enflasyon artı refah payına göre hesaplanmalı!

Kıdem zammı

Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli üzerini işveren ödemeli