Büyükekşi'nin yerine Kocaeli eski milletvekili mi gelecek?

Türk futbolu son dönemde iyi organizasyon ve sportif başarılardan ziyade skandallarla gündeme gelir oldu. Mehmet Büyükekşi yönetiminde adeta yönetilemez hale gelen Türk futbolu, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda imaj kaybı yaşıyor.Son 1 ayda önce bir kulüp başkanı tarafından hakem yumruklanması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) görüşme taleplerine cevap vermediği için hakem hataları nedeniyle tepki olarak bir takımın sahadan çekilmesi ve son olarak Suudi Arabistan’da yapılması planlanan Turkcell Süper Kupa mücadelesinin organizasyon hataları nedeniyle yapılamaması, gelinen noktayı gözler önüne serdi.Büyükekşi başkanlığındaki TFF, Türk futbolunun kronik problemlerine bırakın çözüm bulmayı, işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ

Destekçisi kalmadı

İletişim olarak çok kötü bir süreç geçiren ve şeffaflıktan ziyade kapalı kapılar ardında aldığı kararlarla futbolu yönetmeye çalışan Büyükekşi’nin futbol ailesinde destekçisi de kalmadı. Bu zamana kadar desteklerini açıklayan kulüp başkanları da istifa çağrıları yapmaya başladı.

Kulüpler, sorunlarının çözülmediği, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı ve çözüm bulmak için futbolun en yetkili merci olan futbol federasyonunda muhatap bulamadıklarını dile getirerek, artık TFF’de değişim istiyor.

Hakemlerin sahada standardı olmayan kararlar vermeleri ve bu konuda kulüplere verilen sözlere rağmen benzer isimlerin süreç içerisinde görevlendirilmesi de tepkiyi artıran başka bir etken oldu.

Osman Pepe isteniyor

Futbol dünyası, Mehmet Büyükekşi’nin bir an önce istifa etmesini beklerken, sıkıntılı bir süreçten geçen Türk futbolunun başına toparlayıcı bir ismin geçmesini istiyor. Bu konuda da kulüplerin büyük çoğunluğu Osman Pepe isminde karar kılmış durumda. 58. Hükümette Orman Bakanı, 59. Hükümette ise Çevre ve Orman Bakanı olarak görev yapan AKP Kocaeli eski milletvekili Osman Pepe konusundaki ortak fikir, tarafsız bir yönetim göstereceği yönünde. Ayrıca Osman Pepe, Türk futbolunda ciddi düzeltmeler yapabilecek bir güce sahip. İş dünyası ve futbol camiası tarafından da saygı gören Pepe’nin Türk futbolu için iyi bir çözüm olacağı düşünülüyor.

OSMAN PEPE

Kaynak: yenişafak