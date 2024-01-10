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Büyükşehir’den içleri ısıtan ikram

Gölcük Kavaklı Çarşamba Pazarı’nda tezgâh açan esnafa Büyükşehir tarafından çorba ikramında bulunuldu  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini gösterdiği bugünlerde pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunuyor. Pazarcı esnafının her zaman ve her yerde yanında olduğunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle gösteren Büyükşehir, “Esnafa Çorba Dağıtım” programı çerçevesinde Gölcük’te pazarcı esnafına çorba dağıttı. 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı, çorba dağıtım etkinliği kapsamında Gölcük Kavaklı Çarşamba Pazarı’nda esnafa çorba ve ekmek ikramında bulundu. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri sabahın erken saatlerinde tezgâh açan esnafı sıcak çorba ikramıyla karşıladı. Tüm tezgâhları dolaşan ekipler, esnaf ile hem sohbet etti, hem de hayırlı işler diledi. Sıcak çorba ikramı karşısında memnuniyetlerini dile getiren pazarcı esnafı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

10 Oca 2024 - 12:39 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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