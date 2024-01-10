KARTEPE’NİN ÇINARLARINA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI  

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 7/24 Kartepeli büyüklerinin yanında olmaya devam ediyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri bakımlarını üstlendikleri Ruziye Kopar ve Hasan Özyürek’in doğum gününü kutladı.
SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Ataevler Mahallesi’nde ikamet eden Ruziye Kopar (68) ve Eşme Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Özyürek (66) sürpriz doğum günü yaptılar.
KOCAMAN’A TEŞEKKÜR
Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin yaptığı bu sürpriz doğum gününden dolayı çok mutlu olan Ruziye Kopar ve Hasan Özyürek, başta Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.