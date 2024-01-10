CHP Körfez’de ön seçim yapılacak!

Yerel seçimlerde başarılı sonuçlar almak isteyen CHP’de, seçim stratejisi belli olmaya başladı. CHP Körfez’de belediye başkanlığı için Bozkurt Uslu, Emirşah Torun, Aynur Vergili, Tayfun Balıkçı ve Nurcan Kuşçu aday adayı olmuştu. Edindiğimiz bilgiye CHP, Körfez’de üyeler bazında ön seçim yapacak. Partililer ön seçim yapılması için imza kampanyası da başlatmıştı. CHP’nin Körfez’de 2200 üyesi bulunuyor.
.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - vallahi körfezde doğuluların oyunu alamazsa asla kazanamaz doğulular ancak Emirşah Torun olursa oy verecektir aksi halde delegelerin seçtiği kişiye ancak delegeler oy vereceklerdir başka oy alamazlar
İlimtepe - Rezillikten başka bir şey değil seçim geldi bile kapıya ne ön seçimi adayınızı seçin çıksın çalışsın yine kazanamayacak bi fosili çıkaracaklar ön seçim diye
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.