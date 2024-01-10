CHP lideri Özel, Gebze’ye Nail Çiler’i istiyor

CHP’nin Gebze Belediye Başkan aday adayının kim olacağı merak konusu oldu. Edindiğimiz bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milletvekili Nail Çiler’in Gebze Belediye Başkan adayı olmasını çok istediği öğrenildi. Özel’in Çiler’i ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında.