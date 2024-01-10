CHP’nin Gebze Belediye Başkan aday adayının kim olacağı merak konusu oldu. Edindiğimiz bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milletvekili Nail Çiler’in Gebze Belediye Başkan adayı olmasını çok istediği öğrenildi. Özel’in Çiler’i ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında.
- Siyaset
CHP lideri Özel, Gebze’ye Nail Çiler’i istiyor
CHP’nin Gebze Belediye Başkan aday adayının kim olacağı merak konusu oldu. Edindiğimiz bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milletvekili N...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.