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CHP lideri Özel, Gebze’ye Nail Çiler’i istiyor

CHP’nin Gebze Belediye Başkan aday adayının kim olacağı merak konusu oldu. Edindiğimiz bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milletvekili N...

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri

10 Oca 2024 - 13:01 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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