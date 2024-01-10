10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜMÜZÜ KUTLAYAN TÜM DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM... GAZETECİLİK MESLEĞİNE KAZANDIRDIĞIM CEMİYET BAŞKANIMIZ CEMAL KAPLAN'IN ANNESİNİN VEFATINDAN ÖTÜRÜ DE BU MESLEĞİN BİR GERÇEĞİNİ HERKES BİR KEZ DAHA GÖRÜYOR DİYORUM... ACI VE ONUR BİR ARADA... CEMAL KARDEŞİMİN BAŞI SAĞ OLSUN... BİZ ANALARIMIZIN BABALARIMIZIN VEFAT HABERLERİNİ DE KENDİ ELLERİMİZLE YAZARIZ...
10 Oca 2024 - 13:04- Gündem Güncelleme:
CEMAL KAPLAN: GAZETECİLER GÜNÜNDE BİR GAZETECİNİN EN BÜYÜK ACISI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.