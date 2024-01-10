10 Oca 2024 - 13:04- Gündem G:

CEMAL KAPLAN: GAZETECİLER GÜNÜNDE BİR GAZETECİNİN EN BÜYÜK ACISI

Hakan Yağcıoğlu
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CEMAL KAPLAN: GAZETECİLER GÜNÜNDE BİR GAZETECİNİN EN BÜYÜK ACISI mask
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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜMÜZÜ KUTLAYAN TÜM DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM... GAZETECİLİK MESLEĞİNE KAZANDIRDIĞIM CEMİYET BAŞKANIMIZ CEMAL KAPLAN'IN ANNESİNİN VEFATINDAN ÖTÜRÜ DE BU MESLEĞİN BİR GERÇEĞİNİ HERKES BİR KEZ DAHA GÖRÜYOR DİYORUM... ACI VE ONUR BİR ARADA... CEMAL KARDEŞİMİN BAŞI SAĞ OLSUN... BİZ ANALARIMIZIN BABALARIMIZIN VEFAT HABERLERİNİ DE KENDİ ELLERİMİZLE YAZARIZ...
# Cemal Kaplan

10 Oca 2024 - 13:04 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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