CHP’de üç ilçenin adayı bugün açıklanacak!

CHP’nin Parti Meclisi bugün saat 16.00’da toplanacak. Edindiğimiz bilgiye göre Parti Meclisi sonrasında Derince’ye Av. Sertif Gökçe, Gölcük’e Özgür Yılmaz ve Çayırova Belediye Başkan adaylığına Dr. Mustafa Anaç’ın atanacağı öğrenildi. CHP Körfez de ise belediye başkan adaylığı için ön seçim yapılacak.