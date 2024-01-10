10 Oca 2024 - 13:09- Siyaset G:

CHP’de üç ilçenin adayı bugün açıklanacak!

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP’de üç ilçenin adayı bugün açıklanacak! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

CHP’nin Parti Meclisi bugün saat 16.00’da toplanacak. Edindiğimiz bilgiye göre Parti Meclisi sonrasında Derince’ye Av. Sertif Gökçe, Gölcük’e Özgür Yılmaz ve Çayırova Belediye Başkan adaylığına Dr. Mustafa Anaç’ın atanacağı öğrenildi. CHP Körfez de ise belediye başkan adaylığı için ön seçim yapılacak.
# chp

10 Oca 2024 - 13:09 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.664.617 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL