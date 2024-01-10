Tezcan Galvaniz personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin 2 yıl süreyle en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 16 Mekaniker-Fabrika Bakımı personeli istihdam edecek.