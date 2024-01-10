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Tezcan Galvaniz personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Tezcan Galvaniz personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin 2 yıl süreyle en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 16 Mekaniker-Fabrika Bakımı personeli istihdam edecek.
# Arslanbey Organize Sanayi, Tezcan Galvaniz, İŞKUR

10 Oca 2024 - 13:42 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

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Yorumlar

(4)
04

Derinceli - Böyle şahsiyet sahibi insanların yakınında uzağından geçmeyeceksin hayırlı işler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 14:43
02

Gerçekler - Şartlar. Patronun size hakaret etmesine ve yüzünüze kağıt firlatmasina ses çıkamayacaksınız. Kışın yazlık kıyafetle çalışıp, üşüdüm demeyeceksin. Servis yoksa yürüyerek geleceksin, yemek yoksa sefer tası getireceksin. Az maaşla çok çalışacaksın.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 14:31
03

Mazlumu Getirin Bana - @Gerçekler 02 nolu yoruma cevabı: Kemal sunalın filmindeki gibi;

Küfür başına 500, suratına eşya fırlatma 1000 ,tekme tokat 2500 tl + Maaş opsiyonu varmı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 14:41
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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