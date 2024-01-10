İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin 2 yıl süreyle en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 16 Mekaniker-Fabrika Bakımı personeli istihdam edecek.
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Tezcan Galvaniz personel alacak
İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Derinceli - Böyle şahsiyet sahibi insanların yakınında uzağından geçmeyeceksin hayırlı işler
Gerçekler - Şartlar. Patronun size hakaret etmesine ve yüzünüze kağıt firlatmasina ses çıkamayacaksınız. Kışın yazlık kıyafetle çalışıp, üşüdüm demeyeceksin. Servis yoksa yürüyerek geleceksin, yemek yoksa sefer tası getireceksin. Az maaşla çok çalışacaksın.
Mazlumu Getirin Bana - Kemal sunalın filmindeki gibi;
Küfür başına 500, suratına eşya fırlatma 1000 ,tekme tokat 2500 tl + Maaş opsiyonu varmı.
[email protected] - Yok karnım tok ben almayayım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.