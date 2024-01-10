Genç güreşçilerimiz grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı

Sporu tabana yayarak sporcu alt yapısını oluşturmak, okullarda spor kültürünü ve olimpizm ruhunu yaygınlaştırmanın yanı sıra öğrencileri zihnen ve bedenen sağlıklı yetiştirmek, obezite oranını düşürmek, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek sporcuların keşfedilmesine ortam yaratmak, öğrencileri sporcu bursları ile destekleyerek, eğitim ve öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla “Hem Sporda Hem Okulda Başarı” mottosuyla ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan Okul Sporları bütün spor branşlarında müsabakalar ve yarışmalar düzenliyor.

KÖRFEZLİ GÜREŞÇİLER SEÇMELERDE 3 MADALYA ALDI

İlimizde de Okul Sporları Güreş İl Seçmeleri 6 Ocak 2024 tarihinde Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapıldı. Serbest stilde yapılan güreş müsabakalarına Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları da başarılı olarak madalya aldılar. 52 kg’da Çağlar Reşitoğlu ve 68 kg’da Ahmet Tarık Şimşek sıkletlerinde ikinci olarak önümüzdeki günlerde Edirne’de yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. 68 kg Ali Rıza Şeker de üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

GÜREŞ ARTIK GENÇLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR, YENİ GÜREŞÇİLER YETİŞİYOR

Körfez Gençlerbirliği SK Güreş Başantrenörü Veysel Şirin konuyla ilgili olarak “Birçok spor branşında başarılı sporcular yetiştiren kulübümüz güreşte de son yıllarda yetiştirdiğimiz sporcular ve aldığımız başarılı sonuçlar ile farkımızı ortaya koyuyoruz. İlçemizde Belediye başkanımız Sayın Şener Söğüt’ün yaptığı tesisleşme ve sporcu yetiştirme hamleleri ile sporcu sayımız ve spor alt yapımız çok ilerledi. Sporcularımız artık il dereceleri ile kalmıyorlar ülke ve uluslararası başarılar elde ediyorlar. Popüler spor dallarının yanı sıra güreş gibi ata sporumuz ve bireysel spor dalları da artık Körfez ilçeden çıkan sporcular ile başarıyla temsil edilir oldu. Biz sadece sıradan sporcu yetiştirmiyoruz aynı zamanda sahalarda ve salonlarda görmek istediğimiz sağlıklı, ahlaklı, centilmen, dürüst, dostluk ve kardeşliği benimseyen, sporun düşmanlık olmadığını rakibini tebrik etmesini ve alkışlamasını bilen, rekabeti önemseyen başarılı sporcular yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Güreş sporu da artık gençlerimizin ilgisini çekiyor ve yeni sporcular geliyor. Her geçen gün artan ilgi ile biz de güreş için yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı arttırıyoruz. Gençlerimizin ilgisi bizi sevindiriyor. Yakın gelecekte Körfez ilçemizin adını uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcularımızı görmeyi ümit ediyoruz. İl seçmelerinde başarılı olan sporcularımız bu çalışmalarımızın ilk etaplarını oluşturuyor. Dereceye giren sporcularımız grup müsabakalarında Türkiye Şampiyonasına katılmak için mücadele edecekler. Şimdiden onlara başarılar diliyoruz” diyerek açıklamalarda bulundu.