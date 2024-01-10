10 Oca 2024 - 13:53- Spor G:

Iğdır FK, bizim Mert’i istiyor!

TFF 2. Lig’de mücadele eden Iğdır FK, temsilcimiz Kocaelispor’da forma giyen genç oyuncu Mert Çölgeçen’i kadrosuna katmak istiyor. Iğdır, genç oyuncu için teklifini yaptı. Oyuncumuzun yüksek bir bonservis bedeli ile Iğdır FK’ya transfer olması söz konusu

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Iğdır FK, bizim Mert’i istiyor! mask

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

Kocaelispor’a geçen sezon imza aran Mert Çölgeçen, hem genç yaşı hem de gelecek vaat etmesi ile diğer takımların dikkatini çekiyor. Bu takımlardan bir tanesi de Iğdır FK. Geçtiğimiz günlerde Iğdır tarafından resmi teklif geldi. Kocaelispor ise genç oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeli ile göndermek istiyor. Taraflar yüksek oranda anlaşmaya vardı. Mert’in önümüzdeki günlerde Iğdır FK’ya imza atması bekleniyor.
# Kocaelispor, büyük

10 Oca 2024 - 13:53 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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