Iğdır FK, bizim Mert’i istiyor!

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

Kocaelispor’a geçen sezon imza aran Mert Çölgeçen, hem genç yaşı hem de gelecek vaat etmesi ile diğer takımların dikkatini çekiyor. Bu takımlardan bir tanesi de Iğdır FK. Geçtiğimiz günlerde Iğdır tarafından resmi teklif geldi. Kocaelispor ise genç oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeli ile göndermek istiyor. Taraflar yüksek oranda anlaşmaya vardı. Mert’in önümüzdeki günlerde Iğdır FK’ya imza atması bekleniyor.