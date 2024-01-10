Kimliğini kullanarak sosyeteye uyuşturucu taşıyordu: Zehir ticareti yapan avukata suçüstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Şişli, Cihangir, Nişantaşı ve Beyoğlu'ndaki ünlü gece kulüplerine biri avukat iki kişin uyuşturucu sattığı yönünde ihbar aldı.

KİMLİĞİNİ KULLANARAK ARAMALARDAN RAHATÇA GEÇMİŞ

İhbarı değerlendiren ekipler, geniş çaplı çalışma başlatarak bir süre avukat Umut G.’yi takip etti. Ekipler, yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde İstanbul Barosu'na kayıtlı Umut G.’nin avukatlık kimliğini kullanarak polis uygulamaları ve kontrollerinden aramaya girmeden kolayca geçebildiğini, uyuşturucuyu rahatça taşıdığını belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Çalışmaların ardından Umut G. ve birlikte hareket ettiği Serdar A. ünlü eğlence mekanlarında sosyetenin önde gelen isimlerine uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.115 gram skunkla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde, toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.