SERDAR TOPRAKTEPE SUNAR: SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş’ta şu anda tam bir yıldız gibi parlayan ve herkesin imrenerek izlediği Semih’i asıl yetiştiren 41 Kocaeli Serdar Toprektepe’dir. Adı Kocaelispor ile özdeşleşmiş olan ve herkesin Kocaelili olarak tanıdığı Karagümrük çocuğu Serdar, Beşiktaş’ın başında 3 maçta 2 galibiyet alırken Semih gibi bir yeteneği de öne çıkarırken, futboldaki bilgisini ve tecrübesini bir kez daha gözler önüne serdi.