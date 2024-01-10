10 Oca 2024 - 13:57- Spor G:

SERDAR TOPRAKTEPE SUNAR: SEMİH KILIÇSOY

Hakan Yağcıoğlu
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SERDAR TOPRAKTEPE SUNAR: SEMİH KILIÇSOY mask

Beşiktaş’ta şu anda tam bir yıldız gibi parlayan ve herkesin imrenerek izlediği Semih’i asıl yetiştiren 41 Kocaeli Serdar Toprektepe’dir. Adı Kocaelispor ile özdeşleşmiş olan ve herkesin Kocaelili olarak tanıdığı Karagümrük çocuğu Serdar, Beşiktaş’ın başında 3 maçta 2 galibiyet alırken Semih gibi bir yeteneği de öne çıkarırken, futboldaki bilgisini ve tecrübesini bir kez daha gözler önüne serdi.
# serdar topraktepe, semih kılıçsoy, Kocaelispor, Beşiktaş

10 Oca 2024 - 13:57 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Körfezli Savaşçı - Ertuğrul sağlam bedirhana 5 dk şans vermedi 5 tane genci A takıma aldı hiçbirini oynatmayıp göz boyayacak

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 10 Ocak 14:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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