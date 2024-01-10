Beşiktaş’ta şu anda tam bir yıldız gibi parlayan ve herkesin imrenerek izlediği Semih’i asıl yetiştiren 41 Kocaeli Serdar Toprektepe’dir. Adı Kocaelispor ile özdeşleşmiş olan ve herkesin Kocaelili olarak tanıdığı Karagümrük çocuğu Serdar, Beşiktaş’ın başında 3 maçta 2 galibiyet alırken Semih gibi bir yeteneği de öne çıkarırken, futboldaki bilgisini ve tecrübesini bir kez daha gözler önüne serdi.
10 Oca 2024 - 13:57- Spor Güncelleme:
SERDAR TOPRAKTEPE SUNAR: SEMİH KILIÇSOY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli Savaşçı - Ertuğrul sağlam bedirhana 5 dk şans vermedi 5 tane genci A takıma aldı hiçbirini oynatmayıp göz boyayacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.