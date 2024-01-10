10 Oca 2024 - 14:10- Gündem G:

CHP’li Acurman, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’müzü kutladı

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CHP’li Acurman, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’müzü kutladı mask

CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan ‘Gazeteciler Günü’müzü kutladı. Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut’a çiçek veren Acurman, gündeme dair bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
# Anıl Acurman, chp, Başiskele

10 Oca 2024 - 14:10 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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