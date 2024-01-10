CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan ‘Gazeteciler Günü’müzü kutladı. Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut’a çiçek veren Acurman, gündeme dair bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
10 Oca 2024 - 14:10- Gündem Güncelleme:
CHP’li Acurman, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’müzü kutladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.