18 maça çıktılar, 47 puanla şampiyon oldular

Bu yıl mücadele ettikleri K Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan U-14 ÇESK Futbol takımı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret etti. Makamında ağırladığı genç şampiyonları ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Çiftçi, sporcuların başarılarının devamını diledi. Bu yıl mücadele ettikleri K Grubu'nda, çıktıkları 18 maçta 47 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen genç futbolcular, önümüzdeki hafta oynanacak Play-Off karşılaşmalarında Türkiye Şampiyonası’na katılmak için mücadele edecek.
Gençlerin başarısından gurur duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Çayırova Belediyesi olarak, sporu ve sporcularımızı çok önemsiyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi için spor altyapımızı güçlendirecek yatırımları da ilçemize kazandırıyoruz. Spora verdiğimiz desteğin de meyvesi olan bu başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Teknik heyetimizi ve genç futbolcu kardeşlerimizi ortaya koydukları bu başarıdan ötürü çok tebrik ediyorum. Her zaman onların destekçisiyiz ve yanlarındayız. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Bu yıl mücadele ettikleri K Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan U-14 ÇESK Futbol takımı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret etti. Makamında ağırladığı genç şampiyonları ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Çiftçi, sporcuların başarılarının devamını diledi. Bu yıl mücadele ettikleri K Grubu'nda, çıktıkları 18 maçta 47 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen genç futbolcular, önümüzdeki hafta oynanacak Play-Off karşılaşmalarında Türkiye Şampiyonası’na katılmak için mücadele edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.