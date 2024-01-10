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18 maça çıktılar, 47 puanla şampiyon oldular

 Bu yıl mücadele ettikleri K Grubu'nda, çıktıkları 18 maçta 47 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen U-14 ÇESK Futbol Takımı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
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Bu yıl mücadele ettikleri K Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan U-14 ÇESK Futbol takımı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret etti. Makamında ağırladığı genç şampiyonları ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Çiftçi, sporcuların başarılarının devamını diledi. Bu yıl mücadele ettikleri K Grubu'nda, çıktıkları 18 maçta 47 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen genç futbolcular, önümüzdeki hafta oynanacak Play-Off karşılaşmalarında Türkiye Şampiyonası’na katılmak için mücadele edecek.
Gençlerin başarısından gurur duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Çayırova Belediyesi olarak, sporu ve sporcularımızı çok önemsiyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi için spor altyapımızı güçlendirecek yatırımları da ilçemize kazandırıyoruz. Spora verdiğimiz desteğin de meyvesi olan bu başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Teknik heyetimizi ve genç futbolcu kardeşlerimizi ortaya koydukları bu başarıdan ötürü çok tebrik ediyorum. Her zaman onların destekçisiyiz ve yanlarındayız. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.
# türkiye, ifade

10 Oca 2024 - 14:16 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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