Beraber uyuyan depremzede ikizlerin 'eşcinsel' denilerek yurttan atılmak istediği iddia edildi

Gazeteci Mustafa Dilek'in haberine göre, Hatay'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan 16 yaşındaki sporcu tek yumurta ikizi depremzede kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ne aldırdı.

Babalarının aktardıklarına göre, aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı. Aynı yurtta kalan öğrencilerden birinin ''birlikte uyuyorlar'' diyerek yurt yönetimine şikayet ettiği ikizler, yurttan sorumlu öğretmenle görüştü. İddiaya göre, öğretmen çocukların durumunu analiz etmek yerine "siz eşcinselsiniz" dedi.

Daha sonra da Yurt Müdür Yardımcısı Ş.Y. çocukların babasını arayarak "Kızların eşçinsel, gel kayıtlarını al. Okulda ve yurtta kızları istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Gazeteci Dilek'in paylaşımına göre, 15 Aralık akşamı yurt yönetimi öğrencileri hiçbir gerekçe göstermeden yurttan attı. Öğrenciler o geceyi bir tanıdığının evinde geçirdi.

KARDEŞLERİN BABASI İSYAN ETTİ

Yaşananlara ilişkin KRT TV canlı yayınında konuşan ikizlerin babası Mehmet Tuzsuz, yetkilileri dava edeceğini ve çocukların kaydını aldırmayacağını söyledi.

Tuzsuz, şunları söyledi:

"Benim çocuklarım göçük altında kaldı. Birlikte yatıyorlar, bunlar eşcinsel alın çocukları memlekete götürün dizinizin dibinde okusunlar' dedi yurt müdürü. Ben bir babayım. Hatay'da kaç tane öğretmen var? Ben çocuklarımı okusunlar diye gönderdim, psikolojileri bozulsun diye değil. Bizi sürekli çocuklarınızın siciline işler diye tehdit ettiler. Hocam bana bir delil koyun alayım çocukları dedim. Ama ortada sadece bir öğrencinin şikayeti var. Benim çocuğum devletin çocuğu, atamazsınız dedim."

Kaynak: cumhuriyet