Bir grev kararı da Birleşik Metal’den

MESS Grup toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde arabulucu raporunun sendikalara ulaşmasının ardından Türk Metal Sendikası grev kararı alırken, Birleşik Metal-İş Sendikası ise yarın saat 11.00’de İstanbul’da yapacağı basın toplantısı ile hangi fabrikada hangi gün greve çıkacağını tek tek açıklayacak.

12 İLDE 52 FABRİKA

Türkiye genelinde 12 ilde MESS’e bağlı 52 fabrikada 12 bin üyesi olan Birleşik Metal-İş, 'Greve Hazırız' mesajıyla yola çıkıyor.

GREVE HAZIRIZ

Birleşik Metal İş Sendikası tarafından yapılan resmi açıklama ise şu ifadelere yer verildi,

“51 fabrika, 12 il, 12 bin metal işçisiyle GREVE HAZIRIZ! Genel Başkanımız Özkan ATAR’ın sunumu, yöneticilerimiz ve metal işçilerinin katılımı ile yapılacak Basın Toplantısına davetlisiniz. * 11 Ocak 2024, Perşembe günü * Saat: 11.00 * ELITE WORLD TAKSIM”