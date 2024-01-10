Hürriyet, Çınar Satın Alma Uygulaması’nı esnaflara anlattı “Satın alımlarımızı daha da şeffaflaştırıyoruz”

İzmit Belediyesinin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Çınar Satın Alma Uygulaması, doğrudan teminlerin daha şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlarken küçük esnafların da kolay bir şekilde satın alma sürecine dahil olmasını sağlıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin gelişimi ve refahı için emek veren esnafla düzenlenen ’Esnaf Buluşmaları’nda, Çınar Satın Alma Uygulaması’nı anlattı.

“PROFESYONEL BİR UYGULAMA”

Başkan Hürriyet, “İhalelerimiz internet üzerinden herkese açık bir şekilde yapılıyor. Tüm ihaleleri canlı yayınlıyoruz. Doğrudan teminlerde de küçük esnaf teklif vermek istiyor. Hizmetin hızlı yapılması gerektiği için doğrudan teminlerde herkese ulaşmak kolay olmuyor. Daha şeffaf olmak ve küçük esnafın da belediyeyle iş yapabilmesini kolaylaştırmak için Çınar Satın Alma Uygulaması yaptık. Bütün marka hakkı bize ait. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün yazdığı profesyonel bir uygulama.

“ESNAFIMIZ İNTERNET ÜZERİNDEN TEKLİFİNİ SUNABİLİR”

Doğrudan teminle satın almalarımızın hepsi Çınar Satın Alma Uygulaması ile birlikte internet üzerinden yapılıyor. Bize kayıt yaptıran esnaflarımıza alanlarında yapılacak alımlarda uygulama üzerinden mesaj gidiyor. Esnaflarımız belediyeye gelmeden, el müdahalesi olmadan şeffaf bir şekilde teklif sunabiliyor. Esnafımız internet üzerinden teklifini sunabilir. Uygulamaya girdiğinizde işlemleri detayları bir şekilde görebilirsiniz. Bütün satın alımlarımızı daha da şeffaflaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.