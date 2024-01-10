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BTP çalışmaları devam ediyor

Bağımsız Türkiye Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Hasan Sevim'in organize ettiği istişare toplantısı gerçekleştirildi

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Bağımsız Türkiye Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Hasan Sevim'in organize ettiği istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Parti İl Başkanı Abdullah Erdem, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can katıldı. Hasan Sevim açıklamasında; Kendisinin Karamürsel`in bir evladı olduğunu, ilçenin sorunlarını bildiğini ve yerel seçimlerde Başkan olduğunda Karamürsel'e yakışır bir hizmet yapacağını dile getirdi.
# türkiye

10 Oca 2024 - 16:56 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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