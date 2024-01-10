Bağımsız Türkiye Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Hasan Sevim'in organize ettiği istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Parti İl Başkanı Abdullah Erdem, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can katıldı. Hasan Sevim açıklamasında; Kendisinin Karamürsel`in bir evladı olduğunu, ilçenin sorunlarını bildiğini ve yerel seçimlerde Başkan olduğunda Karamürsel'e yakışır bir hizmet yapacağını dile getirdi.
- Siyaset
BTP çalışmaları devam ediyor
Bağımsız Türkiye Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Hasan Sevim'in organize ettiği istişare toplantısı gerçekleştirildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.