Yemeklerin vazgeçilmeziydi! O ürünün satışı yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda, çiftlikten sofraya gıda güvenirliğinin temini için çalıştıklarını söyledi.
Komisyonun her yıl 3-4 kez toplandığını ve ihtiyaç halinde bu sayının artabileceğine işaret eden Yumaklı, "Gıda güvenilirliğine ilişkin 103 Türk Gıda Kodeksi mevzuatımız var. Hijyen kuralları, resmi kontrol, kayıt ve onay mevzuatı ile 200’ün üzerinde ikincil gıda mevzuatımız bulunuyor. Gıda mevzuatı alt yapımız, dünya standartlarında ve birçok ülkeden çok daha iyi" diye konuştu.
Geçen yıl yaptıkları düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını anımsatan Yumaklı, "Daha önce yaptığımız düzenlemeyle bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Demir - İsabetli karar yerinde karar olmuş hiç kullanmadım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.