AKP'li isimlerin arsa kavgası Çayırova’yı karıştırdı

Eski Çayırova Belediye başkanı Şevki Demirci döneminde Çayırova Spor Kulübü’ne katkı sağlamak amacıyla kiralanan arsanın sonrasında kulüp tarafından Ekol Lojistik şirketine kiralanması üzerine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Dava Gebze Adliyesi’nde görülecek.

11 MECLİS ÜYESİ

Davada; Şevki Demirci, dönemin meclisi üyesi AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve 11 meclis üyesi yargılanacak.

ŞUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şevki Demirci döneminde Çayırova Spor Kulübü’ne katkı sağlama noktasında bir arsa kiralandı. Kiralanan arsayı Çayırova Spor Kulübü de kulübe katkı ve gelir sağlamak için Ekol Lojistik şirketiyle kiralama sözleşmesi yaptı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kiralama sürecinin usulsüz olduğuna ilişkin dosyayı mahkemeye sunarak partililerden şikayetçi oldu