En Kaliteli Ürünleri Ovata Steel Üretiyor

Ovata Steel, çelik eşya üretiminde öncü firmalardan biridir. 2000 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız birbirinden kaliteli ürünleri hem Türkiye’nin hem de dünyanın farklı yerlerine ulaştırır. Kurumsal firmalara ve devlet kurumlarına uygun ürünler tasarlayan firmamız, kaliteye önem verir. Müşterilerimizin memnuniyetini her zaman ön planda tuttuğumuz için üretimde kaliteli malzemeler kullanmaya özen gösteriyoruz. Açık ve kapalı alanlarda kullanılabilir ürünlerimiz, dayanıklılığını uzun yıllar korur.

Ovata Steel Ne İş Yapar?

Ovata Steel olarak çelik eşya imalatı yapmaktayız. İstanbul’da faaliyet gösteren firmamızın ürünlerine farklı şehirlerden ya da ülkelerden ulaşabilirsiniz. Teknolojinin olanaklarından yararlanarak geliştirdiğimiz üretim sürecimiz, AR-GE çalışmaları sayesinde daha kaliteli bir yapıya kavuşur. Ürün skalamız da her geçen gün genişlemektedir. İç ve dış mekânlara modern bir hava katan ürünlerimiz, kullanışlı yapısı ile göz doldurur.

Ovata Steel Hangi Ürünleri Üretir?

Ovata Steel olarak ürettiğimiz ürünler arasında atık kutuları, çöp kovaları vardır. Ayrıca küllükler, şemsiyelikler, askılık, otel gereçleri ve geri dönüşüm kutusu seçenekleri de ürün skalamızda yer alır. Modern bir görüntüye sahip olan ürünler, kullanıldıkları mekâna ayrı bir hava katar. Çevreye duyarlı bir yapıda tasarlanan modeller, doğanın korunmasına da katkıda bulunur.

Sıfır Atık Kutuları

Sıfır atık kutuları arasında size sunulan birçok seçenek vardır. Plastik, kâğıt, cam, biyobozunur ve metal atıklar için ayrı gözlerin bulunduğu seçenekleri tercih edebilirsiniz. Maske, eldiven gibi atıklar için kapalı alanda kullanılabilecek şık geri dönüşüm kutusu tasarımlarını da satın alabilirsiniz.

40 litre kova hacmine sahip modeller, çok sayıda atığı barındırır. Bazı modellerde pil atık bölmesi de yer alır. Dörtlü modellerin yanı sıra tekli ya da ikili seçenekleri de inceleyebilirsiniz. İç kovalı, poşet tutucu kıskaçlı, kapaklı sıfır atık kutularında renk skalası da oldukça geniştir. Gri, ahşap rengi, sarı ve mavi gibi farklı renkler, kapalı alanlara ayrı bir hava katar.

Dış Mekân Çöp Kovaları

Dış mekânlarda çöp kutuları, çevrenin her zaman temiz kalmasında önemli bir rol oynar. Bahçelerde, açık hava parklarında, kısacası insanların bulunduğu her yerde bu ürünlere ihtiyaç vardır. Kentsel dokuyla uyumlu bir görüntüye sahip olan modellerde geniş renk ve tasarım alternatifleri vardır. Tercih edebileceğiniz modellerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

İki ayaklı bahçe

Bazuka küllük

Küllüklü metal çöp

Dış mekân çöp kovası

Kafesli metal

Ahşaplı dış mekân

Dış mekân çöp kovalarında gürgen ahşap çıtalar kullanılır. Bu sayede çöp kutuları olumsuz mevsim koşullarından kolay kolay etkilenmez. Ürünlerde iç kovası ve poşet tutucu vardır. Bu sayede çöplerin kolay bir şekilde alınması mümkün olur.

Ayaklı Küllükler

Oval, kare, top, bazuka, camlı ve direğe monte gibi farklı biçimlerdeki ayaklı küllük çeşitleri, dış mekânların kirlenmesini engeller. Aynı zamanda sigara içmeyen kişilerin dumana maruz kalmaması noktasında da faydalıdır. Sağlam ve dayanıklı yapıda olan ayaklı küllüklerin tabanında devrilmeyi engelleyen ağırlık bulunur. Krom kaplama yapısı, ürünün ilk günkü görüntüsünü korumasına yardımcı olur. İzmarit tutucu ızgara gibi farklı özelliklere sahip modeller, kolayca temizlenir.

Şemsiyelikler

Ev, otel ve ofis gibi alanlarda girişe şık bir şemsiyelik koyabilirsiniz. Açık raf, kapalı kutu ve duvara monte modeller, kullanıldığı ortamın havasını değiştirir. Siyah, vizon, metal gibi farklı renkli modellerde deri kaplama, boya gibi ekstra seçenekler vardır. Şemsiyelikler, şık bir aksesuar gibi durur.

İç Mekân Çöp Kovaları

Çöp kovası modelleri, iç mekânların temiz kalmasını sağlar. Farklı modeller arasından ortam koşullarına uygun şekilde tercih yapabilirsiniz. Size sunulan seçeneklerden bazıları şöyledir:

Çatı kapak

Hilton kapak

Çerçeveli

Duvara monteli

Kapaklı kova

Otel tipi delikli

Açık kova

Pedallı çöp kovası

Ofis tipi

Döner kapaklı

Çemberli

Deri kaplı ve küllüklü çöp kovası

İç mekân çöp kovası çeşitlerinin kapasitesi birbirinden farklıdır. Yüksek kapasiteli modeller, kalabalık alanlar için uygundur. Atık türüne göre ağzı açık ürünleri de tercih edebilirsiniz.

Ayaklı Askılık

Ayaklı askılıklarda sunulan farklı renk ve model seçenekleri, kapalı ortamların şıklığını artırır. Ürünlerde bulunan kanca sayısı, modellere göre değişiklik gösterir. Modellerde kullanılan elektrostatik boya, kaliteli bir görünüm sunar. Kancalar ise plastik ya da demir malzeme kullanılarak üretilir. Askılıkların dengeli ayak yapısı, devrilmeyi engeller. Ayaklı modellerin yanı sıra oturaklı ve tabanında ağırlık olan askılık çeşitleri de vardır.

Tıbbi Atık Kutuları

Tıbbi atık kutuları; hastaneler, aile sağlığı merkezleri, klinikler ve güzellik merkezleri gibi alanlar için uygundur. Atık ilaç, maske ve eldiven toplama kutularında turuncu, kırmızı, gri ve beyaz gibi renk seçenekleri vardır. Ürünlerin üzerinde hangi atıkların atılacağını gösteren görseller bulunur. Ovata Steel olarak size sunduğumuz seçeneklerden biri tehlikeli atık kutusudur. Bu kutuların boşaltılması sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini mutlaka almalısınız.

Otel Ekipmanları

Otellerin her daim şık olması, müşteri memnuniyeti açısından önemlidir. Otel odalarında ve ortak kullanım alanlarında şıklığı sağlamak için size çeşitli ürünler sunuyoruz. Otel ekipmanları arasında şu ürünler yer alır:

Kare klozet fırçası

Farklı modellerde tutunma barları

Kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve sıvı sabunluk dispenseri

Engelli aynası, duş oturağı

Fırçalık, şampuanlık, banyo seti

Malzeme kalitesi yüksek ürünler, farklı dekorasyonlara kolayca uyum sağlar. Böylece otelinizin iç dekorasyonunu, harika ürünlerle daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

Ovata Steel Ürünlerinin Fiyatları Ne Kadardır?

Ovata Steel ürünlerinin ekonomik fiyatları sayesinde farklı ürünleri bir arada satın alabilirsiniz. Tüm ürünlerimizin yüksek kaliteli yapısı ve şıklığı, uzun ömürlü kullanımı mümkün kılar. Zamanın ötesindeki tasarımlar, mekânların düzenli bir yapıya sahip olmasında önemli rol oynar. Siz de Ovata Steel kalitesiyle üretilen ürünlere sahip olmak için hemen firmamıza ulaşabilirsiniz. https://www.ovatasteel.com