MHP 55 başkan adayının ismini açıkladı! MHP'ye Kocaeli'den belediye vermediler!

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, partinin 31 Mart seçimlerinde yarışacak 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayının ismini açıkladı.

Bahçeli'nin onayladığı listeye göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.



Başkanlıktan yapılan yazılı açıklmada "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.