10 Oca 2024 - 17:22- Siyaset G:

MHP 55 başkan adayının ismini açıkladı! MHP'ye Kocaeli'den belediye vermediler!

MHP, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı. MHP, Manisa'da Cengiz Ergün'ü Mersin'de ise Serdar Soydan'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdi. Listede Kocaeli'den hiçbir belediye yer almadı.

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MHP 55 başkan adayının ismini açıkladı! MHP'ye Kocaeli'den belediye vermediler! mask
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Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, partinin 31 Mart seçimlerinde yarışacak  2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayının ismini açıkladı.

Bahçeli'nin onayladığı listeye göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.
 

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklmada "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

10 Oca 2024 - 17:22 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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