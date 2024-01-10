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Limon soslarının satışına yasak geliyor! Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacaklarını açıkladı.

Limon soslarının satışına yasak geliyor! Bakan açıkladı mask

Bakan Yumaklı, “Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız.” açıklamasında bulundu. 

Kaynak: PARA DURUMU
# limon sosu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

10 Oca 2024 - 17:39 - Gündem

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