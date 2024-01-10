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Kentsel dönüşümde kira desteği güncellendi! KOCAELİ'DE KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında sunulan kira desteklerini 2024 yılı için güncelledi. Peki
Kentsel dönüşümde kira desteği güncellendi! KOCAELİ'DE KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLDU? mask

Buna göre, İstanbul'da kira destekleri 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya çıkarıldı.

Kiracılar ve konutta oturma hakkına sahip bireyler için bir defaya mahsus ödeme yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre, İstanbul'daki kiracılara 11 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 9 bin lira, diğer büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde ise 6 bin lira ödeme yapılacak.

Sınırlı ayni hak sahipleri için ise İstanbul'da 27 bin 500 lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 22 bin 500 lira, diğer büyükşehirlerde 18 bin 750 lira, diğer şehirlerde ise 15 bin lira ödeme öngörülmektedir. Bu güncellenmiş destekler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi web sitesinde duyuruldu. 

İllere göre destek miktarları:

İstanbul

Malik ( Aylık): 5.500,00

Kiracı (Defaten): 11.000,00

Sınırlı ayni hak sahibi (Defaten): 27.500,00

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir

Malik (Aylık): 4.500,00

Kiracı (Defaten): 9.000,00

Sınırlı ayni hak sahibi (Defaten): 22.500,00

Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

Malik (Aylık): 3.750,00

7.500,00

Sınırlı ayni hak sahibi (Defaten):18.750,00

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak,Yalova, Yozgat, Zonguldak

Malik (Aylık): 3.000,00

Kiracı (Defaten): 6.000,00

Sınırlı ayni hak sahibi (Defaten): 15.000,00

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10 Oca 2024 - 17:42 - Ekonomi

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