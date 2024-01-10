TÜYSÜZLER DAVASI 27 Mart’a ertelendi

Haziran 2014 yılında 636 kişinin altın ve dövizlerinin alınarak dolandırıldığı iddiasıyla devam eden 'Tüysüzler' davasının 15'inci celsesinde de karar çıkmadı. Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, davaların birleştirilmesi gerekçesiyle duruşma 27 Mart tarihine ertelendi. Tüysüzler mağduru vatandaşlar, 10 yıldır devam eden duruşmanın bir an önce tamamlanmasını bekliyor.