10 Oca 2024 - 17:52- Asayiş G:

TÜYSÜZLER DAVASI 27 Mart’a ertelendi

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
TÜYSÜZLER DAVASI 27 Mart’a ertelendi mask
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Haziran 2014 yılında 636 kişinin altın ve dövizlerinin alınarak dolandırıldığı iddiasıyla devam eden 'Tüysüzler' davasının 15'inci celsesinde de karar çıkmadı. Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, davaların birleştirilmesi gerekçesiyle duruşma 27 Mart tarihine ertelendi. Tüysüzler mağduru vatandaşlar, 10 yıldır devam eden duruşmanın bir an önce tamamlanmasını bekliyor.
# Tüysüzler, karar, altın

10 Oca 2024 - 17:52 - Asayiş

Muhabir  Mesut Akbulut

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