BES'te devlet katkısının üst limiti yükseldi

Türkiye Sigorta Birliği, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısına ilişkin bir duyuru yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı: 2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının üst sınırı, asgari ücretle ilgili yapılan düzenleme ile arttı.

Ne değişti?

2024 yılında elde edebileceğiniz en yüksek devlet katkısı miktarı tam 72 bin 9 TL. Bu katkının tamamından faydalanabilmek için yıl içinde toplamda 240 bin 30 TL katkı payı ödenmesi gerekiyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırılan her katkı payı size kazanç olarak geri döner. Örneğin, yatırılan her 500 TL için ekstra 150 TL devlet katkısı sağlanır, bu da yüzde 30'a denk gelir.

Düzenli veya toplu olarak yapılan katkı ödemeleri, devlet katkısıyla birleşerek birikimlerinizi sürekli olarak artırır.

Kaynak: PARA DURUMU