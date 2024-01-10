Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye Ordusu kaçıncı sırada yer aldı?

ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılının en güçlü ordularını listeledi. Toplamda 145 ülkenin yer aldığı listede Türkiye de kendisine ön sıralardan yer edindi. Listeye göre Türkiye geçtiğimiz yıl üç basamak birden yükseldi.

1: ABD

831 milyar dolarlık askeri bütçesiyle rakiplerine fark atan Washington, 1 milyon 400 bin askere sahip. 13 binden fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip olan ABD'nin ordusu 4600 tanka, 360 bin de zırhlı aracı bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nden sonra dünyanın en büyük hava gücüne sahip olan ABD donanmasında 11 uçak gemisi, 75 destroyer, 64 denizaltı, 5 devriye gemisi ve 8 adet mayın gemisi bulunuyor. Nükleer bir süper güç olan ABD'nin ayrıca binlerce nükleer silahın da ABD envanterinde olduğu biliniyor.

2: RUSYA

2022'nin hemen başında Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu aldığı onlarca yaptırıma rağmen hala ikinci sıradaki yerini koruyor. 109 milyar dolarlık bütçesiyle 550 bin aktif askeri bulunan Rusya'nın 4 bin 200'den fazla savaş uçağı ve helikopteri bulunuyor.

15 bine yakın tankı bulunan Rusların 162 bin zırhlı aracı ve envanterinde sayısız nükleer bomba bulunuyor. Bir adet uçak gemisine sahip olan Rus ordusu yüzlerce savaş gemisi, 65 denizaltı, 112 devriye gemisi ve 47 mayın gemisine sahip.

3: ÇİN

227 milyar dolarlık askeri bütçesiyle süper güç konumunda olan Çin, nükleer, kara gücü, hava gücü ve donanma açısından listenin en ön sıralarında yer alıyor. 2.5 milyon aktif askeri bulunan Çin, 3 bin 300'den fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip. 5 bin tankı olan Çin'in 200 bine yakın zırhlı araca da bulunuyor.

2 uçak gemisi, 150 devriye gemisi, 49 savaş gemisi, 42 fırkateyn, 72 korvet, 61 denizaltı, 36 mayın gemisine sahip Çin donanmasında toplamda 790 gemi bulunuyor.

4: HİNDİSTAN

1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan ordusuna geçen yıl 74 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 2 milyondan fazla aktif askeri olan Hindistan, 2 bin 296 uçak ve helikoptere, 4600'den fazla tanka, sahip. 2 adet devasa uçak gemisi de bulunan Hindistan'ın donanması 12 savaş gemisi, 12 fırkateyn 137 devriye gemisinden oluşuyor.

5: GÜNEY KORE

44 milyarlık bütçesiyle kendine 5. sırada yer bulun Güney Kore, 365 bin aktif askere ve 1500 uçak ve helikoptere sahip. Envanterinde 2500'den fazla tank bulunan ülke toplamda 200 gemiye sahip. Bu gemiler arasında 17 fırkateyn, 13 savaş gemisi 22 denizaltı ve 35 devriye gemisi bulunuyor.

6: İNGİLTERE

68 milyonluk ülke geçtiğimiz yıl askeri alandaki yatırımlarını 68 milyar dolara çıkardı. Yalnızca 106 bin askeri bulunan İngiltere nükleer gücüyle ön plana çıkıyor. 664 adet uçak ve helikopteri olan Birleşik Krallığın 213 tankı bulunuyor. Birleşik Krallık donanması ise 2 uçak gemisi, 10 denizaltı, 6 savaş gemisi ve 11 fırkateynden oluşuyor.

7: JAPONYA

53 milyar dolarlık savunma bütçesiyle geçtiğimiz yıl bir rekora imza atan Japonya, yaklaşık 200 bin askeri personele sahip. 1459 adet savaş uçağı ve helikoptere sahip asya ülkesinin envanterinde 518 de tank bulunuyor.

Bir ada ülkesi olmasına rağmen uçak gemisi bulunmayan Japonya'nın 4 helikopter gemisi, 23 denizaltı ve 36 adet destroyer bulunuyor.

8: TÜRKİYE

2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Türkiye'nin topyekün bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın.

1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye İHA ve SİHA alanında ön plana çıkıyor. 2 bin 200'den fazla tank, 60 bine yakın zırhlı araç ve roket sistemi bulunan Türkiye S-400 hava savunma sistemine de sahip.

16 fırkateyn, 9 korvet, 11 savaş mayını gemisi, 34 devriye gemisi, bir uçak gemisi dahil olmak üzere Türkiye'de toplamda 200'e yakın savaş ve saldırı gemileri bulunuyor.

9: PAKİSTAN

247 milyon nüfusu bulunan Pakistan'da 1 milyondan fazla aktif asker bulunuyor. 1434 adet uçak ve helikopteri bulunan ülke 4 bine yakın tankı, 50 binden fazla zırhlı araca sahip. Pakistan donanması ise 8 denizaltı, 15'den fazla savaş gemisi ve 3 mayın gemisinden oluşuyor.

10: İTALYA

Fransa'dan yaklaşık 20 milyar dolar daha az bütçesine rağmen 10. sırada yer alan Akdeniz ülkesinde toplamda 100 bin asker bulunuyor. 800 adet uçak ve helikopteri olan İtalya'da 200 tank, 61 bin zırhlı araç, 2 uçak gemisi, 8 denizaltı ve 20'den fazla savaş gemisi bulunuyor.

Kaynak: MİLLİYET