- Ekonomi

Özel okul ücretlerine büyük zam geliyor

Erken kayıt dönemi başlarken, birçok özel okul 2024-2025 eğitim dönemi ücretlerini açıkladı. Yapılan hesaplamalar, yeni öğretim dönemi için öngörülen zam oranının yüzde 60 olduğunu gösteriyor. Veliler bu konuda büyük endişe duyuyor.
Özel okul ücretlerine büyük zam geliyor mask

Henüz resmi bir oran belirlenmemiş olsa da yapılan hesaplamalar, yeni öğretim dönemi için öngörülen  zam oranının yüzde 60 olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oranın üzerine çıkan okullar da bulunuyor.

NTV'nin haberine göre, özel okul temsilcileri, artan maliyetlerin göz önüne alındığında yüzde 60 zammın yeterli olmayacağı konusunda bir görüşe sahipler. Sektör temsilcileri ise, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini savunuyorlar.

Fiyatlar denetlenmeli
Veliler ise özel okul fiyatlarının denetlenmesi talebinde bulunuyor. Özel okul temsilcileri ise, artan maliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek zam oranında dikkate alınması gerektiğini vurguluyorlar. 
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10 Oca 2024 - 18:20 - Ekonomi

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