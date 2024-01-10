Özel okul ücretlerine büyük zam geliyor

Henüz resmi bir oran belirlenmemiş olsa da yapılan hesaplamalar, yeni öğretim dönemi için öngörülen zam oranının yüzde 60 olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oranın üzerine çıkan okullar da bulunuyor.
NTV'nin haberine göre, özel okul temsilcileri, artan maliyetlerin göz önüne alındığında yüzde 60 zammın yeterli olmayacağı konusunda bir görüşe sahipler. Sektör temsilcileri ise, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini savunuyorlar.
Fiyatlar denetlenmeli
Veliler ise özel okul fiyatlarının denetlenmesi talebinde bulunuyor. Özel okul temsilcileri ise, artan maliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek zam oranında dikkate alınması gerektiğini vurguluyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.