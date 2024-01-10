2 bin 392 engelli kamu kurumlarına atanacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, atama sürecinin tercih aşamasının başladığı belirtildi. Tercih işlemleri için hazırlanan kılavuzun 10-19 Ocak tarihleri arasında ÖSYM tarafından yayımlanacağı ifade edildi.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Açıklamada, atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle yapılacağı bilgisi verilirken, tercih işlemlerinin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebileceği belirtildi. Ayrıca, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat arttığı, 68 bin 108 engellinin uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engelli vatandaşın atamasının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.