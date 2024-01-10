Kamu işçileri ek zam talebinde bulundu

İlk olarak, Hak-İş, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. Daha sonra Türk-İş ve Hak-İş yöneticileri bir araya gelerek bu taleple ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İki sendika, 'Kamu Çerçeve Protokolü'ndeki hakların artırılması taleplerini ele aldı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bir ek protokolün yapılması hususunda genel bakış açımız var. Hükümetin de Türk-İş'in de bizimle aynı noktaya gelmesi için çalışmalar var. Müzakerelerde bunu göreceğiz." şeklinde konuştu.

Ek protokolle haklar iyileştirilecek

Arslan, taleplerinin refah artışı ve iyileştirmeye odaklı olduğunu vurgulayarak, fiyat artışlarına dikkat çekti. "Toplu iş sözleşmesi ile elde ettiğimiz haklarımızın daha fazla erimemesi için bir ek protokol ile 1 ocak itibarıyla kamuda yaklaşık 600 bin civarındaki arkadaşımızın haklarının iyileştirilmesini talep edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşmeye göre, 2024'ün ilk 6 ayında 700 bin kamu işçisine yüzde 10 artış ve enflasyon farkı ödenecek. İkinci 6 ayda ise yüzde 10 artış ve enflasyon farkı kadar zam yapılacak. İşçilerin beklentisi, bu oranların ek protokol ile güncellenmesi yönünde.

Kaynak: PARA DURUMU