Emekliye olası ek zamda süreç! Gözler 16 Ocak'a çevrildi...

Teklifin yasalaşması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı istenecek. Takvimin yetişmemesi halinde emekliye ilave zam düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu olasılıkta, ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şubat ayında da farklarını alacak.
6 aylık enflasyon verilerine göre, memur emeklilerinin yeni yıl zammı yüzde 49, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zammı ise yüzde 37 olarak belirlendi.
Bu rakamlarla, memur emeklileri ile diğer emekliler arasında önemli bir zam farkı ortaya çıkarken, önümüzdeki günlerde bu farkın giderilmesi için çalışma yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanması ve TBMM’nin açılışından sonra gündeme alınarak yasalaşması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının yükseltilmesi için öncelikli olarak yüzdelik dilim düzenlemesi ve en düşük aylığın artırılması gibi seçeneklerin masada olduğu öğrenildi.
Yüzdelik dilimle ilgili düzenlemede, kök aylıklara düzenleme yapılması ve alınan aylığa göre bütün emeklilere zammın yansıması öngörülüyor. Gündeme gelen diğer formüller ise en düşük emekli aylıklarının yukarı çekilmesi ile Bağ-Kur ve SSK emeklilerine en az 10 puanlık refah payı ödenmesi.
Seyyanen zam talebi geldi
Emekli memurlar, çalışan kamu görevlilerine yapılan seyyanen zammın kendilerine de yansıtılmasını talep etti. Memur-Sen’e bağlı Emekli Memur-Sen’in Başkanı Ali Küçükkösen, temmuz ayında kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 lira seyyanen zammın emeklilere de yapılması için çağrıda bulundu.
Kaynak: MİLLİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vatandaş Emekli - kendi lehlerine olsaydi acaba bu kadar ince eleyip sık dokurlarmıydı.yoksa hemen uygamaya geçe er miydi.
Alarin Vebali - Secim var diye kandirmak icin belki biraz fazla zam verilebilr ama esas harcamalarimiza gelen zammi secimlerden sonra gorecegiz.Secimi bekleme zahmetinde bulunmadan 0câk ayinin baslangicindan bu yana zam yagmurlariyla karsi karsiyayiz.Ozellikle biz emeklilerin nefesini kesen,yasam mucalemizde bizleri deyim yerindeyse ac birakanlar secimi biz alacagiz diye sokaklarda dolasiyorlar,televizyonlara cikiyorlar acikca aklimizla alay ediyorlar ama guvendikleri sey kolaylikla kandirabildikleri halk.Oy verenler ac insanlarin vebalini nasil odeyecek hic dusunmuyorlar mi?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.