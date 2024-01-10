Emekliye olası ek zamda süreç! Gözler 16 Ocak'a çevrildi...

Teklifin yasalaşması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı istenecek. Takvimin yetişmemesi halinde emekliye ilave zam düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu olasılıkta, ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şubat ayında da farklarını alacak.

6 aylık enflasyon verilerine göre, memur emeklilerinin yeni yıl zammı yüzde 49, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zammı ise yüzde 37 olarak belirlendi.

Bu rakamlarla, memur emeklileri ile diğer emekliler arasında önemli bir zam farkı ortaya çıkarken, önümüzdeki günlerde bu farkın giderilmesi için çalışma yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanması ve TBMM’nin açılışından sonra gündeme alınarak yasalaşması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının yükseltilmesi için öncelikli olarak yüzdelik dilim düzenlemesi ve en düşük aylığın artırılması gibi seçeneklerin masada olduğu öğrenildi.

Yüzdelik dilimle ilgili düzenlemede, kök aylıklara düzenleme yapılması ve alınan aylığa göre bütün emeklilere zammın yansıması öngörülüyor. Gündeme gelen diğer formüller ise en düşük emekli aylıklarının yukarı çekilmesi ile Bağ-Kur ve SSK emeklilerine en az 10 puanlık refah payı ödenmesi.

Seyyanen zam talebi geldi

Emekli memurlar, çalışan kamu görevlilerine yapılan seyyanen zammın kendilerine de yansıtılmasını talep etti. Memur-Sen’e bağlı Emekli Memur-Sen’in Başkanı Ali Küçükkösen, temmuz ayında kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 lira seyyanen zammın emeklilere de yapılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: MİLLİYET