Kripto para piyasasına yeni düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kripto piyasasını düzenleyecek ve denetimini sağlayacak çalışmalarımızı tamamlıyoruz."

Öte yandan Kripto para piyasası 10 Ocak tarihine kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin’e dayalı bir borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamasını bekliyordu. Bugünün ilk dakikalarında SEC’in X hesabından konuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Ancak paylaşımın perde arkası çok başka çıktı.

DEV KURUM HACKLENDİ

Günün ilk dakikalarında SEC’in X hesabından tüm spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığı duyuruldu, kritik gelişme sonrasında ilk etapta Bitcoin fiyatı 48 bin dolar seviyesine doğru hareketlendi. Ancak SEC Başkanı Gary Gensler kişisel X hesabından kurumun hesabının hacklendiğini ve ABD’li düzenleyicinin herhangi bir ETF’e onay vermediğini açıkladı.

20 DAKİKADA 1 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

Sahte duyuru 20 dakikadan kısa bir süre sonra silinmeden önce en az 1 milyon görüntülenme ile büyük ilgi toplamıştı.

BITCOIN’DE ÇOK SERT HAREKET

Olaya tepki olarak, Bitcoin fiyatı kısa bir süre için yaklaşık 48 bin dolara yükseldi, ancak kısa bir süre sonra 45 bin doların altına düştü. Bitcoin şu sıralarda 45 bin 974 dolar civarında hareket ediyor.

X’İN GÜVENLİK HESABI TARAFINDAN SALDIRI DOĞRULANDI

Kripto para dünyasını sarsan gelişmenin ardından X’in güvenlik ekibinden açıklama geldi. X güvenlik ekibinden yapılan açıklamada “Ön soruşturmayı tamamladık ve SEC’in hesabının ele geçirildiğini teyit edebiliriz. Yaptığımız araştırmada hesabın ele geçirilmesinin X’in sistemlerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden değil, kimliği belirsiz bir kişinin SEC ile ilişkili bir telefon numarasının kontrolünü ele geçirmesinden kaynaklandığı görülmüştür. Bu doğrultuda hesabının üçüncü bir taraf aracılığıyla ele geçirildiğini doğrulayabiliriz” denildi.

SEC’E YOĞUN TEPKİ

SEC gibi bir kurumun X hesabının hacklenmesine kripto para dünyasından çığ gibi tepki yağdı. Kripto para piyasasının aleni bir şekilde manipüle edildiği, yatırımcıları koruyacağını söyleyen bir kurumun kendi hesabını koruyamadığı gibi sert yorumlar yapıldı.

EL SALVADOR’UN BİTCOİN YATIRIMI 12,6 MİLYON DOLAR KAR ETTİ

Öte yandan CoinTR Araştırma Departmanı tarafından derlenen günün diğer önemli gelişmeleri şöyle:

NayibTracker verilerine göre art arda iki yıl zarar eden El Salvador’un BTC yatırımının şu anda 12,6 milyon dolarlık gerçekleşmemiş karı bulunuyor. Ülke, Eylül 2021’de Bitcoin almaya başladı ve 700 BTC’yi iki hafta içinde 47.250 ila 52.670 dolar arasında satın aldı.

SON DÖRT SAATTE TÜM AĞDA 102 MİLYON DOLARLIK LİKİDASYON GERÇEKLEŞTİ, BUNUN 60,6 MİLYON DOLARI BTC’DEN

CoinGlass verilerine göre son 4 saatte tüm ağda toplam 102 milyon ABD doları değerinde likidasyon gerçekleşti. Bunun 60,6 milyon doları BTC, 17,1 milyon doları ETH ve 4,4 milyon doları SOL likidasyonlarından oluştu. Uzun pozisyonlar için toplam 52,5 milyon dolar, kısa pozisyonlar için toplam 49,8 milyon dolar likide edildi. Son 24 saatte tüm ağda toplam 226 milyon ABD doları değerinde likidasyon gerçekleşti; uzun pozisyonlar için toplam 147 milyon dolar ve kısa pozisyonlar için toplam 79,5 milyon dolar likide edildi.

PROSHARES'İN BITCOIN STRATEJİ ETF VARLIKLARI 2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

ProShares Bitcoin Strateji ETF (BITO) tarafından yönetilen varlıklar neredeyse 2 milyar dolara ulaştı. ETF.com verilerine göre, BITO’nun 2023 net girişi 506 milyon dolar oldu ve 2024’ün ilk 8 gününde giriş 30 milyon dolar arttı. Yahoo Finance’e göre fonun pazartesi günü işlem hacmi 35 milyon hisseyi aştı ve yaklaşık 800 milyon dolar değerinde.

Kaynak: MİLLİYET