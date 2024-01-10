Depremzede kardeşlerin ‘eşcinsel’ denilerek yurttan atıldığı iddia edilmişti: Valilik soruşturma başlattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir lisede okuyan ve yurtta beraber uyuyan depremzede iki kardeşin 'eşcinsel' denilerek yurttan atıldığı iddia edildi.

Antalya Valiliği, konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ilimiz Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören iki kız öğrenci hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Depreme yakalanan ve saatlerce göçük altında kalan tek yumurta ikizi kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı.

Aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı.

Ancak bu durum, yurt yönetimine şikayet edildi.

İkizlerin kaldıkları okul yurdunda beraber uyumaları nedeniyle 'eşcinselsiniz' denilerek şikayet edildiği öne sürüldü.

Kardeşlerin babası “Benim çocuklarım göçük altında kaldı. Birlikte yatıyorlar, bunlar eşcinsel alın çocukları memlekete götürün dizinizin dibinde okusunlar' dedi yurt müdürü. Ben bir babayım. Hatay'da kaç tane öğretmen var? Ben çocuklarımı okusunlar diye gönderdim, psikolojileri bozulsun diye değil. Bizi sürekli çocuklarınızın siciline işler diye tehdit ettiler. Hocam bana bir delil koyun alayım çocukları dedim. Ama ortada sadece bir öğrencinin şikayeti var. Benim çocuğum devletin çocuğu, atamazsınız dedim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: CUMHURİYET