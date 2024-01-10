Fatih Karagümrük: 4 - Kayserispor: 1

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Frederic Veseli (Emir Tintiş dk. 88), Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden (Kerem Atakan Kesgin dk. 76), Flavio Paoletti, Güven Yalçın, Valentin Eysseric (Samed Onur dk. 88), Can Keleş (Adnan Uğur dk. 70), Kevin Lasagna (Serdar Dursun dk. 76)
Yedekler: Furkan Beklevic, Kerem Yandal, Nazım Sangare, Ahmet Tarık Tuğyan
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Hayrullah Erkip dk. 76), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Yaw Ackah (Mehmet Eray Özbek dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz (Talha Sarıarslan dk. 81), Aylton, Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 69), Mame Thiam (Ramazan Civelek dk. 46), Stephane Bahoken
Yedekler: Onurcan Piri, Joseph Attamah, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Yiğit Emre Çeltik,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Marcus Rohden (dk. 23, 38 ve 41), Kevin Lasagna (dk. 52) (Fatih Karagümrük), Aylton (dk. 45+2) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Mehmet Eray Özbek, Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor)
Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.