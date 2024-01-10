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Fatih Karagümrük: 4 - Kayserispor: 1

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor’u 4-1’lik skorla mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Fatih Karagümrük: 4 - Kayserispor: 1 mask

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Frederic Veseli (Emir Tintiş dk. 88), Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden (Kerem Atakan Kesgin dk. 76), Flavio Paoletti, Güven Yalçın, Valentin Eysseric (Samed Onur dk. 88), Can Keleş (Adnan Uğur dk. 70), Kevin Lasagna (Serdar Dursun dk. 76)
Yedekler: Furkan Beklevic, Kerem Yandal, Nazım Sangare, Ahmet Tarık Tuğyan
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Hayrullah Erkip dk. 76), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Yaw Ackah (Mehmet Eray Özbek dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz (Talha Sarıarslan dk. 81), Aylton, Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 69), Mame Thiam (Ramazan Civelek dk. 46), Stephane Bahoken
Yedekler: Onurcan Piri, Joseph Attamah, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Yiğit Emre Çeltik,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Marcus Rohden (dk. 23, 38 ve 41), Kevin Lasagna (dk. 52) (Fatih Karagümrük), Aylton (dk. 45+2) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Mehmet Eray Özbek, Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor)

10 Oca 2024 - 19:47 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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