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Hatayspor Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takım Hatayspor ile Gaziantep FK arasında Mersin'de oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Anadolu Ajansı
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Hatayspor Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı mask

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. 

Bu sonuçla Hatayspor puanını 20'ye, Gaziantep FK ise 21'e yüksetti.

Stat: Mersin 
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir 
Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 46 Ghoulam), Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 46 Dadashov), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru (Dk. 78 Hodzic), Rivas (Dk. 69 Fernandes), Strandberg (Dk. 70 Lamkel Ze) 
Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Markovic), Maxim (90+3 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Dragus (Dk. 80 Riascos) 
Sarı kartlar: Dk. 51 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 62 Kilama, Dk. 75 Dadashov (Hatayspor) 

10 Oca 2024 - 19:53 - Spor

Muhabir  Anadolu Ajansı

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