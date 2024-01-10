Hatayspor Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 20'ye, Gaziantep FK ise 21'e yüksetti.
Stat: Mersin
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 46 Ghoulam), Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 46 Dadashov), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru (Dk. 78 Hodzic), Rivas (Dk. 69 Fernandes), Strandberg (Dk. 70 Lamkel Ze)
Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Markovic), Maxim (90+3 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Dragus (Dk. 80 Riascos)
Sarı kartlar: Dk. 51 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 62 Kilama, Dk. 75 Dadashov (Hatayspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.