AKP'den emeklilere ek zam açıklaması

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşlarına ilişkin olarak "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" ifadesini kullandı.

Abdullah Güler şu açıklamalarda bulundu:

Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.

Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir.

Kaynak: CNN TÜRK