AKP'den emeklilere ek zam açıklaması

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşlarına ilişkin olarak "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" ifadesini kullandı.
Abdullah Güler şu açıklamalarda bulundu:
Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.
Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir.
Kaynak: CNN TÜRK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - Kendinize zam yaparken de etki analizlerini falan hesaplıyormusunuz Allah in belaları.allah sıralı hepinizin belasını versin inşallah.
Emekli - Tüm emeklilere eşit ve adil bir zam verilmediği takdirde bir emekli olarak oy vermeyeceğiz,bu kadar açık net.
Vatandaş Emekli - Bütce imkanlari hep isciye emekliye iki uc maas alanlara bol kese
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.