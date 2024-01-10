- Ekonomi

AKP'den emeklilere ek zam açıklaması

Emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" diye konuştu.
AKP'den emeklilere ek zam açıklaması mask

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler  emekli maaşlarına ilişkin olarak "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" ifadesini kullandı.

Abdullah Güler şu açıklamalarda bulundu:

Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.

Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir.

Kaynak: CNN TÜRK
# emekli maaş, Zam, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli, artış, ücret, AKP

10 Oca 2024 - 19:58 - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

İzmi̇tli̇ - Kendinize zam yaparken de etki analizlerini falan hesaplıyormusunuz Allah in belaları.allah sıralı hepinizin belasını versin inşallah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 20:18
02

Emekli - Tüm emeklilere eşit ve adil bir zam verilmediği takdirde bir emekli olarak oy vermeyeceğiz,bu kadar açık net.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 20:15
01

Vatandaş Emekli - Bütce imkanlari hep isciye emekliye iki uc maas alanlara bol kese

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 20:12
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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