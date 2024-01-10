Eksikliği vücudu tepeden tırnağa etkiliyor!

Vücutta su kaybı yani Dehidrasyon; vücutta olması gereken işlevleri yerine getirmek adına yeterli miktarda su ve sıvı mevcut olmadığında meydana gelen durumdur. İnsan vücudunun yaklaşık %65’i sudan oluşmaktadır ve günlük ortalama olarak 3 litre su kaybeder.
Kaybedilen sıvıların yenilenmediğinde susuz kalınmış olur. Dehidrasyonun yanı sıra vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de dışarı atılır ve vücut elzem minerallerinden yoksun kalır.
DEHİDRASYON NEDENLERİ NELERDİR?
- Yeterli suyun alınmaması
- İshal, kusma
- Aşırı İdrara Çıkma
- Ateş
- Aşırı sodyum alımı
- Böbrek işlevlerin de bozukluk
DEHİDRASYON DA EN FAZLA TEHLİKELİ OLAN RİSK GRUPLARI;
- Bebekler ve çocuklar
- Yaşlılar
- Yanık yaralanması olan insanlar
- Kronik hastalıklı kişiler
- İdrar ve böbrek sorunları
- Dışarıda çalışan ya da egzersiz yapan insanlar
SUSUZ KALAN VÜCUDUN SİNYALLERİ ;
- Sindirim sistemi bozuklukları,
- Zihinsel performansta bozulmalar ve yoğun baş ağrısı
- İdrar renginin koyulaşması ve idrar yapma da zorlanma .
- Bağırsak sıkışmaları
- Kan hacmi azalır ve tansiyon düşer
- Beden hareketlerinde azalma meydana gelir
- Cilt, gaita ve akciğerler ile su kaybı devam ettiği için vücut kurur ve vücut sağlığı bozulur.
- Uzun süreli Dehidrasyon sonrasında vücuttaki su miktarının yüzde 15-20 sinin kaybedilmesi, komaya ve hatta ölüme bile sebebiyet verir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.