Eksikliği vücudu tepeden tırnağa etkiliyor!

Vücutta su kaybı yani Dehidrasyon; vücutta olması gereken işlevleri yerine getirmek adına yeterli miktarda su ve sıvı mevcut olmadığında meydana gelen durumdur. İnsan vücudunun yaklaşık %65’i sudan oluşmaktadır ve günlük ortalama olarak 3 litre su kaybeder.

Kaybedilen sıvıların yenilenmediğinde susuz kalınmış olur. Dehidrasyonun yanı sıra vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de dışarı atılır ve vücut elzem minerallerinden yoksun kalır.

DEHİDRASYON NEDENLERİ NELERDİR?

Yeterli suyun alınmaması

İshal, kusma

Aşırı İdrara Çıkma

Ateş

Aşırı sodyum alımı

Böbrek işlevlerin de bozukluk

DEHİDRASYON DA EN FAZLA TEHLİKELİ OLAN RİSK GRUPLARI;

Bebekler ve çocuklar

Yaşlılar

Yanık yaralanması olan insanlar

Kronik hastalıklı kişiler

İdrar ve böbrek sorunları

Dışarıda çalışan ya da egzersiz yapan insanlar

SUSUZ KALAN VÜCUDUN SİNYALLERİ ;