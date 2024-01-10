Bursa'da Deprem!

Derinliği 11,2 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirlendi.
Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.
Kaynak: HALK TV
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 20.10 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.