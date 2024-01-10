- Asayiş

Bursa'da Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 20.10 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.
Bursa'da Deprem! mask

Derinliği 11,2 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirlendi.

Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

Kaynak: HALK TV
# afad, Deprem, Bursa, Mudanya

10 Oca 2024 - 20:35 - Asayiş

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