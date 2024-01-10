TUBORG BİRALARINA ZAM!

2024'ün ilk günlerinde art arda gelen zamlardan bira da nasibini aldı. Yüzde 35 oranında gelen zammın ardından 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir bira markasına yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. En ucuz 50 CL bira 60 TL olurken, en pahalısı 110 TL oldu.