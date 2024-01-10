- Gündem

TUBORG BİRALARINA ZAM!

2024 yılı ile birlikte alkollü içeceklere zam gelmeye devam ediyor.
TUBORG BİRALARINA ZAM! mask

2024'ün ilk günlerinde art arda gelen zamlardan bira da nasibini aldı. Yüzde 35 oranında gelen zammın ardından 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların  yeni fiyatı 60 lira oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir bira markasına yüzde 35 oranında  zam geldiğini duyurdu. En ucuz 50 CL bira 60 TL olurken, en pahalısı 110 TL oldu.
# bira, Zam, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2024, oldu, yeni

10 Oca 2024 - 21:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.664.617 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL