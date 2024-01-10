TUBORG BİRALARINA ZAM!

2024'ün ilk günlerinde art arda gelen zamlardan bira da nasibini aldı. Yüzde 35 oranında gelen zammın ardından 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir bira markasına yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. En ucuz 50 CL bira 60 TL olurken, en pahalısı 110 TL oldu.
Tuborg bira görsel listesi #ZamGeldi pic.twitter.com/NUbnWybGRS
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 10, 2024
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.