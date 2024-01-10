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13 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Ajansı
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13 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı mask

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırmasının ardından yeniden açıldı.
# çevre, sağlık, sevk edildi, kaza

10 Oca 2024 - 21:27 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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