13 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırmasının ardından yeniden açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.