İnşaat alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı

Olay, Yeni Mahalle 336. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Yan taraftaki 5 katlı bir binanın ise bahçesinin büyük bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı.
Yapılan incelemelerin neticesinde riskli olduğu tespit edilen 5 katlı ve 6 daireli bina tahliye edildi. Binada ikamet eden 12 kişiden bazıları Gölcük Belediyesi misafirhanelerine bazıları ise yakınlarının yanına yerleştirildi.
Olay, Yeni Mahalle 336. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Yan taraftaki 5 katlı bir binanın ise bahçesinin büyük bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Barış - Hep diyorum gölcükte deprem sonrası binalar hiç sağlam değil bunu sorumlusu belediyelerdeki akpli meclis üyesi bakın hep mütahit daha deprem olmadan kaymalar filen oluyo dere yatakalrına imar verenler toprak kayan yerlere imar verenler allahınızdan bulun sonra dersiniz akp rat yeri değilmi görüyonuz akıllanmayız hiç bi zamn müslümanız derler hertürlü katokulli işler itinayla yapılır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.