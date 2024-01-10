İnşaat alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı

Olay, Yeni Mahalle 336. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Yan taraftaki 5 katlı bir binanın ise bahçesinin büyük bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı.

Yapılan incelemelerin neticesinde riskli olduğu tespit edilen 5 katlı ve 6 daireli bina tahliye edildi. Binada ikamet eden 12 kişiden bazıları Gölcük Belediyesi misafirhanelerine bazıları ise yakınlarının yanına yerleştirildi.