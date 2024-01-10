Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kutlama hazırlıkları yaparken annesinin tedavi gördüğü hastaneden gelen vefat haberiyle yıkıldı. 7 gün önce hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 6 çocuk annesi Emine Kaplan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defin edilecek.
- Asayiş
KOGACE Başkanı Kaplan'ın acı günü
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde 81 yaşındaki annesini kaybederek en acı gününü yaşadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.