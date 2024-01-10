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KOGACE Başkanı Kaplan'ın acı günü

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde 81 yaşındaki annesini kaybederek en acı gününü yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kutlama hazırlıkları yaparken annesinin tedavi gördüğü hastaneden gelen vefat haberiyle yıkıldı. 7 gün önce hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 6 çocuk annesi Emine Kaplan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defin edilecek.
# çocuk, Cemal Kaplan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti

10 Oca 2024 - 21:39 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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